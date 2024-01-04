Блокада кордону: пункт пропуску "Шегині - Медика" припинив пропуск вантажівок

На ранок 4 січня пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Шегині - Медика" не заблокований, наразі відбувається рух вантажівок.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Рух на ПП "Шегині" на даний момент ще відбувається, блокування ми не бачимо. Маємо попередню інформацію про те, дії з поновлення (блокування - ред.) можуть відбутись після 10 години. Поки не маємо підтвердження, що такі дії будуть", - сказав він.

Оновлено.

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У Держприкордонслужбі пізніше повідомили, що блокування руху вантажного тренспорту поновилось.

"За наявною інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе і на виїзд з Польщі, і на в’їзд", - зазначили в ДПСУ.

Наразі на в'їзд в Україну на території Польщі чекають на цьому напрямку близько 800 вантажівок. Водночас організатори таких дій не планують перешкоджати руху автобусів і легкового транспорту.

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Нагадуємо:

Польські фермери з організації "Ошукане село" заявили, що з 4 січня збираються відновити блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Уряд Польщі планує прийняти всі вимоги фермерів, які були висунуті як умова для не відновлення блокади пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною з 4 січня.