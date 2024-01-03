Відновлення блокування кордону з Україною: уряд Польщі обіцяє прийняти всі вимоги фермерів

Уряд Польщі планує прийняти всі вимоги фермерів, які були висунуті як умова для не відновлення блокади пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною з 4 січня.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву заступника міністра сільського господарства Міхала Колодзейчака.

"Міністерство приймає всі три вимоги фермерів і приймає їх до реалізації", - сказав він.

Колодзейчак нагадав, що йдеться про вимоги організації "Podkarpacka Oszukana Wieś" ("Ошукане село"), яка сьогодні має вирішити, чи відновлюватиме протест на переході "Медика" з 4 січня.

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Зокрема "Podkarpacka Oszukana Wieś" хоче запровадити субсидії на кукурудзу та збільшити кредитування фермерів до 2,5 мільярдів злотих.

"Йдеться про збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Він підвищився - залежить від ціни на жито. Тут підготовлені зміни до Закону, які має прийняти Сейм. Ті органи місцевого самоврядування, які погодяться застосовувати податкові пільги (...), отримають державну компенсацію", - сказав Колодзейчак.

Нагадуємо:

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Польські фермери з організації "Ошукане село" заявили, що з 4 січня збираються відновити блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

"Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо протест", - заявив лідер організації Роман Кондрув.

Кондрув обіцяє, що цього разу протест буде жорсткішим – пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину.

Польські фермери вимагають від уряду субсидій на кукурудзу, ліквідних кредитів для фермерів і збереження сільськогосподарського податку на тогорічному рівні.

Фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року.

24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її й не відновити.