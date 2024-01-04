Блокада границы: пункт пропуска "Шегини - Медика" прекратил пропуск грузовиков

На утро 4 января пункт пропуска на украинско-польской границе "Шегини - Медика" проходил в обычном режиме, однако позже снова движение грузовиков прекратилось из-за возобновления блокады со стороны польских фермеров.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Движение на ПП "Шегини" сейчас еще происходит, блокировки мы не видим. Имеем предварительную информацию о том, действия по возобновлению (блокировки – ред.) могут произойти после 10 часов. Пока нет подтверждения, что такие действия будут", - сказал он.

Обновлено.

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В Госпогранслужбе позже сообщили, что блокировка движения грузового тренспорта возобновилась.

"По имеющейся информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилось блокирование движения для грузового транспорта. В связи с этим усложнение движения возможно" и на выезд из Польши, и на въезд", - отметили в ГНСУ.

Сейчас въезд в Украину на территории Польши ждут в этом направлении около 800 грузовиков. В то же время, организаторы таких действий не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

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Напоминаем:

Польские фермеры из организации "Обманное село" заявили, что с 4 января собираются возобновить блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Правительство Польши планирует принять все требования фермеров, выдвинутые как условие для не восстановления блокады пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной с 4 января.