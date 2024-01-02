Росія витратила близько 620 мільйонів доларів на масовану атаку 2 січня - Forbes

Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Масована ракетна атака по Україні 2 січня обійшлась Росії в близько 620 мільйонів доларів.

Про це свідчать розрахунки Forbes на основі даних Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, вночі та зранку 2 січня російські війська застосували проти України загалом 99 ракет різних типів та ударних безпілотників:

у першій хвилі ворог атакував БПЛА Shahed-136/131 - усі 35 вони були знищені;

вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС, які запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

також ворог запустив десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К;

три крилаті ракети "Калібр";

12 ракет Іскандер-М/С-300/С-400;

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

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"З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість у приблизно 620 млн дол", - пише видання.

Для розрахунку використовували такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол, Х-55 – 2 млн дол, Х-555 – 4 млн дол, Х-47 "Кинджал" – 15 млн дол, Shahed-136 – 50 тис дол.

Нагадуємо:

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За даними "Укренерго", внаслідок атаки 2 січня без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів.

У Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу та магістралі водопостачання.

У Києві після ракетної атаки перебої з інтернетом. А також на частині маршрутів електротранспорту була відсутня напруга.

Опівдні у всіх районах Києва відновили водопостачання.

"Укренерго" відновило роботу обладнання магістральних мереж на Київщині.

Енергетики у Києві заживили частину мешканців 4 районів.