Міноборони відсудило у "Львівського арсеналу" 1,5 мільярда за провалений контракт на постачання мін

ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у провадженні Господарського суду Києва є судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони 163,5 млн грн неустойки.

Реклама:

У рамках цієї справи накладено арешт на рахунки та інше рухоме та нерухоме майно, що належать фірмі "Львівський арсенал".

"Зазначена ухвала вже пред’явлена до органів Державної виконавчої служби України до виконання", - додали в міністерстві.

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше УП повідомляла, що фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.

Як писала УП, "Львівський арсенал" зареєстрований на вулиці Праці, 1 у Києві. І до осені 2022 року не фігурував серед крупних постачальників озброєнь.

Єдиний раз до цієї ситуації компанія з'являлась у публічному просторі, коли зірвала контракт із головним виробником стрілецької зброї для МВС, підприємством "Форт", і кілька років судилась за 5 мільйонів гривень.

Засновник "Львівського арсеналу" – Юрій Збітнєв, який у 1990 році став одним із наймолодших депутатів Верховної Ради ще УРСР. Він також брав участь у створенні СДПУ(о), але пізніше пішов із неї.

Повідомлялось, що Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.

Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але, як писала УП, станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.

Читайте детальніше у статті УП: "Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни"

Економічна правда