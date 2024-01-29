Суд принял решение ликвидировать крупнейшего застройщика Китая Evergrande из-за долгов

Суд Гонконга 29 января принял решение о ликвидации гиганта недвижимости China Evergrande Group. Это, вероятно, вызовет волны на разрушающихся финансовых рынках Китая, поскольку политики пытаются сдержать углубление кризиса.

Об этом сообщает Reuters.

Суд решил ликвидировать крупнейшего должника в мире с обязательствами более 300 млрд долл после того, как отметил, что Evergrande не смог предложить конкретный план реструктуризации более двух лет после невыплаты долгов и нескольких судебных слушаний.

Ликвидатором компании назначили Alvarez & Marsal.

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Судья объяснила, что назначение ликвидатора будет в интересах всех кредиторов, поскольку он может взять на себя ответственность за новый план реструктуризации Evergrande в то время, когда ее глава, Хуэй Ка Янь, находится под следствием в подозреваемых преступлениях.

Исполнительный директор Evergrande Сиу Шон заявил китайским СМИ, что компания обеспечит реализацию строительных проектов, несмотря на приказ о ликвидации. Он добавил, что решение не повлияет на работу наземных и морских подразделений Evergrande.

Отмечается, что это решение закладывает основу для процесса, который, как ожидается, будет затяжным и сложным, что имеет потенциальные политические соображения, учитывая участие многих органов власти.

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Перед слушаниями акции Evergrande упали на 20%. После приговора торговля была остановлена в China Evergrande и ее дочерних компаниях China Evergrande New Energy Vehicle Group и Evergrande Property Services.

Напомним:

Ранее сообщалось, что китайская Evergrande Group, девелопер с самой большой задолженностью, пытается предотвратить потенциально неизбежную ликвидацию, предложив в последнюю минуту обновленный план реструктуризации долга.

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