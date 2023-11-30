Evergrande намагається уникнути ліквідації: подала оновлений план реструктуризації боргу

reuters

Китайська Evergrande Group, девелопер із найбільшою заборгованістю, намагається запобігти потенційно неминучій ліквідації, запропонувавши в останню хвилину оновлений план реструктуризації боргу.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 обізнані джерела.

Раніше повідомлялось, що компанія, котра допустила дефолт, має час до засідання суду Гонконгу в понеділок, 4 грудня, щоб представити "конкретну" пропозицію щодо реструктуризації боргу для офшорних кредиторів.

Проте співрозмовники, які говорили на умовах анонімності, розповіли Reuters, що кредитори навряд чи приймуть нову пропозицію Evergrande з огляду на низькі перспективи відновлення і зростаюче занепокоєння щодо майбутнього девелопера.

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В Evergrande не відповіли на запит про коментарі.

Напередодні слухання, на якому Високий суд Гонконгу винесе рішення щодо клопотання про ліквідацію, Evergrande цього тижня запропонувала обміняти частину боргу, що належить офшорним кредиторам, на власний капітал компанії та двох підрозділів, що котируються на біржі в Гонконзі, а решту погасити "сертифікатами", забезпеченими офшорними активами, розповіли два джерела.

Офшорні активи включають міноритарні пакети акцій девелопера в інших компаніях та його дебіторську заборгованість, повідомило одне з двох джерел, а сертифікати будуть викуплені Evergrande, коли вона успішно продасть ці активи.

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Очікується, що план не потребуватиме схвалення регуляторних органів, оскільки китайські регулятори заборонили девелоперу випускати нові облігації.

Нова пропозиція також пропонує кредиторам 17,8% акцій Evergrande на додаток до жовтневої пропозиції, про яку раніше повідомляло агентство Reuters, про 30% акцій у кожному з двох гонконгських підрозділів - Evergrande Property Services Group і Evergrande New Energy Vehicle Group.

За словами джерел, багато кредиторів були незадоволені жовтневими умовами, оскільки вони передбачали значне скорочення інвестицій, що змусило Evergrande докласти зусиль, щоб "підсолодити" угоду, яка може стати її останньою спробою уникнути ліквідації.

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Економічна правда