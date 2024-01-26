Суд арештував голову федерації спортивного покеру у справі про підпільні покер-клуби

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Всеукраїнської федерації спортивного покеру за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор.

Про це пишуть liga.net і Forbes із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Згідно з інформацією на сайті федерації, президентом федерації спортивного покеру є Сергій Єфіменко.

23 січня Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявило про викриття мережі підпільних покер-клубів Києві, Харкові та Одесі - тоді в БЕБ повідомили, що "організатору та трьом спільникам оголошено про підозру".

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У Бюро заявили, що провели 3 обшуки за адресами розміщення покерних клубів - вилучили понад 1,3 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо.

Також у БЕБ повідомили про вилучення комп’ютерної техніки, мобільних телефонів фігурантів та 38 столів для гри в покер, гральних карт та фішок.

"Слідством встановлено, що група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри - кеш-гру в покер.

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Кеш-гра проводиться за кошти осіб - учасників гри. Вона не має часових рамок, має чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний зробити до того, як він отримає карти та заявляє дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного поту (банку) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри", - додали в Бюро.

За словами БЕБ, незаконна діяльність "прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру".

Економічна правда