НАЗК позивається на поліцію Києва через оренду штрафмайданчиків за завищеними цінами

НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) подало позов до суду про визнання недійсними договорів, укладених між господарським товариством та Головним управлінням Національної поліції у місті Києві.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі, а перше судове засідання призначене на 30 січня.

Згідно із повідомленням, Нацагентство виявило в діях посадових осіб ГУ НП у м. Києві ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

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Зокрема, ГУ НП у м. Києві облаштувало спеціальний майданчик для тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці, яку орендувало у господарського товариства.

"З’ясувалось, що це товариство не є власником землі, а також орендує цю ділянку – у Київської міської ради. Проте замість укладення договорів суборенди землі, між товариством та ГУ НП у м. Києві підписувались договори про закупівлю послуг з оренди нерухомого майна за державні кошти. Результатом таких дій стало створення умов для завищення вартості використання земельної ділянки", – пояснили у НАЗК.

Водночас у Нацагентстві нагадали, що орендна плата за договором суборенди не може бути більшою за визначену в основному договорі оренди.

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За оцінками НАЗК, внаслідок таких дій посадовці ГУ НП у м. Києві за користування частиною земельної ділянки площею 3,72 га перерахували господарському товариству бюджетні кошти у розмірі, який значно перевищує орендну плату.

НАЗК затвердило обґрунтований висновок про виявлення ознак корупційного правопорушення, за результатами розгляду якого Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

"НАЗК звернулось до суду з позовом про визнання вищевказаних договорів недійсними, враховуючи що вони укладені внаслідок можливого вчинення корупційного правопорушення та з огляду на суперечність змісту цих договорів низці положень спеціального законодавства", – додали у Нацагентстві.

Економічна правда