САП направила до суду другий епізод у справі "Роттердам+"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, причетних до запровадження так званої формули Роттердам+.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"2 січня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули Роттердам+, внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018-2019 років переплатили понад 20 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, обвинуваченими у справі є:

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2 колишні голови НКРЕКП;

6 колишніх та 2 чинні члени НКРЕКП;

чинний та колишній працівники комісії;

2 чинні посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

У САП додали, що матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження.

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Нагадаємо:

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У березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

3 жовтня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та наклав арешт на майно 3 обвинувачених у справі "Роттердам+".

9 жовтня Вищий антикорупційний суд закрив справу "Роттердам+".