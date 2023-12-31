Суд поновив на посаді в державному "Укрексімбанку" нападника на журналістів 

Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ "Укрексімбанк" Ігоря Тельбізова. Банк зобовʼязали виплатити йому 8 млн.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ігоря Тельбізова, якого поновив на посаді Голосіївський районний суд Києва, звинувачують у нападі на журналістів "Схем" у 2021 році. Суд також зобовʼязав "Укрексімбанк" виплатити Тельбізову 8 млн за вимушений прогул і моральну компенсацію.

Раніше Тельбізова вже повертали на посаду, тоді в "Укрексімбанку" казали, що кримінальна справа не є причиною для звільнення.

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"Одержання працівником статусу підозрюваного у кримінальному провадженні не є законною підставою для відсторонення їх від роботи або розірвання з ними трудових відносин", - пояснювали у фінустанові.

Тельбізову на початку жовтня 2021 року було вручено підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 ККУ – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Нагадаємо:

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4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

11 жовтня 2021 року керівництво банку звільнило голову правління банку Євгена Мецгера. 7 жовтня двом посадовцям державного банку, включно з Мецгером, правоохоронці повідомили про підозру в нападі на журналістів.

11 листопада 2021 року стало відомо, що причетних до нападу на журналістів директора департаменту банківської безпеки та начальника управління внутрішньої безпеки банку поновили на посадах.

12 листопада 2021 року з’явилось відео, як Тельбізов заходить до головного приміщення банку під бурхливі овації колективу. У пресслужбі банку сказали, що відновлення на роботі Тельбізова та Осипова "вимагають норми законодавства".