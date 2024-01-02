НАПК подало в суд на полицию Киева из-за аренды штрафплощадок по завышенным ценам

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подало иск в суд о признании недействительными договоров, заключенных между хозяйственным обществом и Главным управлением Национальной полиции в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по делу, а первое судебное заседание назначено на 30 января.

Согласно сообщению, Нацагентство выявило в действиях должностных лиц ГУ НП в Киеве признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

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В частности, ГУ НП в г. Киеве обустроило специальную площадку для временного задержания и хранения транспортных средств на земельном участке, арендованном у хозяйственного общества.

"Выяснилось, что это общество не является собственником земли, а также арендует этот участок – у Киевского городского совета. Однако вместо заключения договоров субаренды земли между обществом и ГУ НП в г. Киеве подписывались договоры о закупке услуг по аренде недвижимого имущества за государственные средства. Результатом таких действий стало создание условий для завышения стоимости использования земельного участка", – пояснили в НАПК.

В то же время в Нацагентстве напомнили, что арендная плата по договору субаренды не может быть больше определенной в основном договоре аренды.

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По оценкам НАПК, в результате таких действий должностные лица ГУ НП в г. Киеве за пользование частью земельного участка площадью 3,72 га перечислили хозяйственному обществу бюджетные средства в размере, значительно превышающем арендную плату.

НАПК утвердило обоснованный вывод о выявлении признаков коррупционного правонарушения, по результатам рассмотрения которого Государственное бюро расследований начало досудебное расследование.

"НАПК обратилось в суд с иском о признании вышеуказанных договоров недействительными, учитывая, что они заключены в результате возможного совершения коррупционного правонарушения и учитывая противоречие содержания этих договоров ряду положений специального законодательства", – добавили в Нацагентстве.

Экономическая правда