В Україні хочуть націоналізувати два пасажирські літаки однієї з компаній "Ростеха"

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Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави двох пасажирських літаків Ан-148-100Е російської компанії АТ "Ільюшн Фінанс Ко.".

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Зазначається, що міністерство просить застосувати санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції", до АТ "Ільюшн Фінанс Ко.".

Компанія АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації "Ростех", та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

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До початку та під час великої війни АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройній агресії Росії.

Також компанія сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані через розв’язання агресивної війни проти України.

Предметом стягнення в дохід України є два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.

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Нагадуємо:

Міністерство юстиції 25 грудня ініціювало стягнення в дохід держави активів ТОВ "Роял Пей", пов’язаного з російським букмекером 1xbet.