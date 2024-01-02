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Найсерйозніший випадок за останні місяці: у Києві після ракетної атаки перебої з інтернетом

Вівторок, 2 січня 2024, 11:27 - Олексій Павлиш
 
unsplash

Через ракетну атаку РФ зранку 2 січня у Києві фіксуються "значні перебої" з інтернет-зв'язком.

Про це повідомив у соцмережі X сервіс Netblocks, який відстежує підключення до мережі.

"Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці", - йдеться у повідомленні.

У сервісі підкреслили, що цей інцидент є найсерйознішим збоєм за останні місяці.

Згідно з інфографікою, яку оприлюднив сервіс, доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.

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Нагадаємо:

Ракетна атака росіян 2 січня завдала шкоди електромережам "Укренерго" та обленерго Києва та області, понад 250 тисяч споживачів залишилися без світла. 

Економічна правда

інтернет Київ війна
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