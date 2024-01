Найсерйозніший випадок за останні місяці: у Києві після ракетної атаки перебої з інтернетом

Через ракетну атаку РФ зранку 2 січня у Києві фіксуються "значні перебої" з інтернет-зв'язком.

Про це повідомив у соцмережі X сервіс Netblocks, який відстежує підключення до мережі.

"Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці", - йдеться у повідомленні.

⚠ Confirmed: Metrics show a significant disruption to internet connectivity in Kyiv, #Ukraine, amid new Russian missile attacks targeting the capital's civil and critical infrastructure; the incident is the most severe conflict-related outage to impact Kyiv in recent months 📉 pic.twitter.com/Xex4tvpjjS

Реклама: