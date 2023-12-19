"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
Мобільний оператор "Київстар" заявив про відновлення роботи мобільного інтернету в метро Києва і Харкова.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
За словами оператора, мережа стабілізується.
Також станом на 13:00 19 грудня працюють:
- 99% базових станцій;
- послуги зв`язку та мобільного інтернету;
- SMS, міжнародний голосовий роумінг;
- брендові магазини.
При цьому мобільний оператор продовжує покращувати роботу "Домашнього Інтернету", знімати обмеження у швидкості мобільного інтернету, а також - працювати над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу.
"Ми спрямували усі наші сили на стабілізаційні роботи, а також долучили до цього міжнародних партнерів. Робимо все, щоб якомога швидше усунути усі наслідки хакерської атаки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що "Київстар" відновив доступ до послуг SMS.
У п'ятницю "Київстар" заявив, що фахівці компанії включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв'язку, в тому числі 4G.
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Економічна правда