Самый серьезный случай за последние месяцы: в Киеве после ракетной атаки перебои с интернетом

Из-за ракетной атаки РФ утром 2 января в Киеве фиксируются "значительные перебои" с интернет-связью.

Об этом сообщил в соцсети X сервис Netblocks, который отслеживает подключение к сети.

"Показатели свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Киеве, на фоне новых российских ракетных обстрелов, направленных на гражданскую и критически важную инфраструктуру столицы", - говорится в сообщении.

⚠ Confirmed: Metrics show a significant disruption to internet connectivity in Kyiv, #Ukraine, amid new Russian missile attacks targeting the capital's civil and critical infrastructure; the incident is the most severe conflict-related outage to impact Kyiv in recent months 📉 pic.twitter.com/Xex4tvpjjS

