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Самый серьезный случай за последние месяцы: в Киеве после ракетной атаки перебои с интернетом

Вторник, 2 января 2024, 11:27 - Алексей Павлыш
 
unsplash

Из-за ракетной атаки РФ утром 2 января в Киеве фиксируются "значительные перебои" с интернет-связью.

Об этом сообщил в соцсети X сервис Netblocks, который отслеживает подключение к сети.

"Показатели свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Киеве, на фоне новых российских ракетных обстрелов, направленных на гражданскую и критически важную инфраструктуру столицы", - говорится в сообщении.

В сервисе подчеркнули, что этот инцидент является самым серьезным сбоем за последние месяцы.

Согласно инфографике, которую обнародовал сервис, доступность интернета упала до 80% от нормального уровня.

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Напомним:

Ракетная атака россиян 2 января нанесла ущерб электросетям "Укрэнерго" и облэнерго Киева и области, более 250 тысяч потребителей остались без света.

Экономическая правда

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