Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві

Близько 2% користувачів залишаються без домашнього інтернету від телекомунікаційної компанії "Київстар", найбільша кількість припадає на столицю, компанія вже залучає всіх необхідних спеціалістів.

Про це пише Київстар у коментарі на своїй сторінці у Facebook.

Без домашнього інтернету все ще залишаються 2% користувачів. У мобільному операторі зазначили, що залучають всіх спеціалістів для найшвидшого відновлення повноцінної роботи домашнього інтернету "Київстар".

Раніше зазначалось, що мережа стаціонарного інтернету відновлена на 93%, але перебої все ще можливі.

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Окрім цього, телекомунікаційна компанія надає рекомендації, у разі, якщо сім карта не реєструється в мережі:

перезавантажити телефон;

увімкнути та вимкнути "авіарежим";

вибрати мережу вручну у налаштуваннях телефону.

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Нагадаємо:

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Мобільний оператор "Київстар", який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомляє про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу - послуги "Домашній Інтернет".

Мобільний оператор "Київстар" 14 грудня почав відновлення послуг мобільної передачі даних - першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.

Понад 90% базових станцій мобільного оператора "Київстар" на підконтрольних Україні територіях працюють.

З огляду на нещодавню потужну атаку на "Київстар", користувачам оператора радять змінити всі паролі.