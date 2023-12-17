Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Близько 2% користувачів залишаються без домашнього інтернету від телекомунікаційної компанії "Київстар", найбільша кількість припадає на столицю, компанія вже залучає всіх необхідних спеціалістів.
Про це пише Київстар у коментарі на своїй сторінці у Facebook.
Без домашнього інтернету все ще залишаються 2% користувачів. У мобільному операторі зазначили, що залучають всіх спеціалістів для найшвидшого відновлення повноцінної роботи домашнього інтернету "Київстар".
Раніше зазначалось, що мережа стаціонарного інтернету відновлена на 93%, але перебої все ще можливі.
Окрім цього, телекомунікаційна компанія надає рекомендації, у разі, якщо сім карта не реєструється в мережі:
- перезавантажити телефон;
- увімкнути та вимкнути "авіарежим";
- вибрати мережу вручну у налаштуваннях телефону.
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Нагадаємо:
Мобільний оператор "Київстар", який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомляє про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу - послуги "Домашній Інтернет".
Мобільний оператор "Київстар" 14 грудня почав відновлення послуг мобільної передачі даних - першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.
Понад 90% базових станцій мобільного оператора "Київстар" на підконтрольних Україні територіях працюють.
З огляду на нещодавню потужну атаку на "Київстар", користувачам оператора радять змінити всі паролі.