"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

Станом на ранок 15 грудня абонентам мобільного оператора "Київстар" доступні голосовий зв`язок, в тому числі – в міжнародному роумінгу та послуги "Домашнього Інтернету", триває відновлення доступу до мобільного інтернету.

Про це в коментарі ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

"За минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв'язок в Києві", - зазначила вона.

Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі – в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету". Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України.

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Сьогодні компанія планує подальше відновлення послуг передачі даних для абонентів.

"Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані", - додала Леліченко.

Про 100% працездатність сервісів компанія проінформує по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

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"У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх оперативно усувають. Нагадуємо, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити "авіа" режим. Також допомагає вибір мережі у налаштуваннях телефону", - нагадала речниця.

Нагадуємо:

Ввечері 14 грудня мобільний оператор "Київстар" почав відновлення послуг мобільної передачі даних - першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.





