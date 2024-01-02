Без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів – "Укренерго"

getty images

Ракетна атака росіян 2 січня завдала шкоди електромережам "Укренерго" та обленерго Києва та області, понад 250 тисяч споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту. Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, а застосування графіків відключень наразі не планується.

Також через негоду на ранок 2 січня знеструмлено 14 населених пунктів, всі в Хмельницькій області.

Реклама:

Крім того, через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишаються 439 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

У компанії повідомляють, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго.

"Для збереження балансу між виробництвом та споживанням вчора, 1 січня, на 1 годину обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ. Загальний обсяг обмеження – 198 МВт*год", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Нагадаємо:

У Бучанському і Вишгородському районах Київської області частково відсутня електроенергія внаслідок російської ракетної атаки 2 січня.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 2 січня у Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу.

Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.