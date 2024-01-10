Рада підтримала в першому читанні антиолігархічний законопроєкт про лобізм
Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт (№10337) про доброчесне лобіювання.
Про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку вів член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає "Інтерфакс-Україна".
"За" проголосували 309 народних депутатів.
Загалом, майбутній закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, що зафіксовані в Пакеті розширення, і є частиною урядового антиолігархічного плану дій.
"Враховуючи євроінтеграційні прагнення України та зазначені рекомендації GRECO, законодавче регулювання діяльності суб'єктів, які здійснюють вплив (лобіювання) на прийняття нормативно-правових актів парламентом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, необхідно запроваджувати в найближчій перспективі", - наголошується в пояснювальній записці до проєкту закону.
Метою майбутнього закону є встановлення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів.
Зокрема, закон має врегулювати нормативно-правові взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання. Мають бути запроваджені прозорих механізмів забезпечення діяльності лобістів та посадових осіб.
Серед іншого, закон визначить термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу.
Передбачається створення Реєстру прозорості: порядок реєстрації в реєстрі та виключення з нього, доступ до реєстру (відкритий і безплатний), звітність суб'єктів лобіювання, а також механізми контролю за діяльністю лобістами шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Утримувачем та адміністратором реєстру буде Національне агентство з питань запобігання корупції.