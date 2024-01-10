Рада підтримала в першому читанні антиолігархічний законопроєкт про лобізм

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт (№10337) про доброчесне лобіювання.

Про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку вів член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"За" проголосували 309 народних депутатів.

Загалом, майбутній закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, що зафіксовані в Пакеті розширення, і є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

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"Враховуючи євроінтеграційні прагнення України та зазначені рекомендації GRECO, законодавче регулювання діяльності суб'єктів, які здійснюють вплив (лобіювання) на прийняття нормативно-правових актів парламентом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, необхідно запроваджувати в найближчій перспективі", - наголошується в пояснювальній записці до проєкту закону.

Метою майбутнього закону є встановлення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів.

Зокрема, закон має врегулювати нормативно-правові взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання. Мають бути запроваджені прозорих механізмів забезпечення діяльності лобістів та посадових осіб.

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Серед іншого, закон визначить термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу.

Передбачається створення Реєстру прозорості: порядок реєстрації в реєстрі та виключення з нього, доступ до реєстру (відкритий і безплатний), звітність суб'єктів лобіювання, а також механізми контролю за діяльністю лобістами шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Утримувачем та адміністратором реєстру буде Національне агентство з питань запобігання корупції.