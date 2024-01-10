Рада поддержала в первом чтении антиолигархический законопроект о лоббизме

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект (№10337) о добропорядочном лоббировании.

Об этом свидетельствует прямая трансляция пленарного заседания Верховной Рады, которую вел член депутатской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает "Интерфакс-Украина".

"За" проголосовали 309 народных депутатов.

В целом, будущий закон направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, зафиксированных в Пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.

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"Учитывая евроинтеграционные стремления Украины и указанные рекомендации GRECO, законодательное регулирование деятельности субъектов, осуществляющих влияние (лоббирование) на принятие нормативно-правовых актов парламентом, органами исполнительной власти и местного самоуправления, необходимо вводить в ближайшей перспективе", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Целью будущего закона является установление правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами.

В частности, закон должен урегулировать нормативно-правовые взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования. Должны быть введены прозрачные механизмы обеспечения деятельности лоббистов и должностных лиц.

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Среди прочего, закон определит терминологию в сфере лоббирования, права и обязанности субъектов лоббирования, методы воздействия.

Предусматривается создание Реестра прозрачности: порядок регистрации в реестре и исключения из него, доступ к реестру (открытый и бесплатный), отчетность субъектов лоббирования, а также механизмы контроля за деятельностью лоббистов путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.

Держателем и администратором реестра будет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.