Європейська бізнес асоціація закликала доопрацювати законопроєкти про мобілізацію

Бізнес просить доопрацювати урядові законопроєкти про мобілізацію у зв'язку з можливими негативними наслідками для економіки та репутації країни.

Про це йдеться у зверненні Європейської бізнес асоціації (ЄБА) до голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.

"Бізнес детально проаналізував положення обох документів і прагне висловити своє занепокоєння низкою запропонованих норм, які можуть містити в собі ознаки порушення Конституції України. Власне, тому (матимуть) негативні наслідки не лише для економіки України, а й для репутації країни та вкрай важливого процесу відновлення нашої держави", - заявляє ЄБА.

Як вважають у ЄБА, запропоновані норми можуть призвести до зростання кількості "зарплат у конвертах", неофіційного працевлаштування, значного погіршення умов ведення бізнесу та відтоку іноземних інвестицій.

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На думку представників ЄБА, низка положень може фактично позбавляти громадян України базових прав, зокрема на отримання документа, що посвідчує особу та громадянство України. Це є неприпустимим навіть в особливий період і може мати вкрай негативні соціальні та демографічні наслідки.

Представники бізнесу також заперечують проти розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізації. Наголошується, що врученням повісток мають займатися суто компетентні органи без наділення такими повноваженнями інших структур чи юридичних осіб, щоб уникнути зловживань та плутанини.

Крім того, зауваження асоціації стосуються й адміністративних стягнень, відповідальності та інших питань.

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"Бізнес не підтримує ухвалення законопроєктів у запропонованій редакції та пропонує доопрацювати документи. Спільнота готова долучитися до їхнього доопрацювання до другого читання і щиро сподівається, що голос бізнесу буде почуто задля уникнення ситуації колапсу й так у непростому процесі мобілізації", - резюмували в ЄБА.

Нагадуємо:

25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Пізніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цей документ не буде голосуватися в запропонованій урядом редакції, а комітет ВР із питань нацбезпеки напрацює компромісний варіант, який зобов'язався винести фінальне рішення 9 січня 2024 року.

26 грудня 2023 року, Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби, №10379, згідно з яким запропоновано внести низку змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України й збільшити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.