"Рівнегаз" і "Закарпатгаз" втратили ліцензію, газ населенню доставлятиме компанія "Нафтогазу"

З 1 січня 2024 року газ мешканцям Рівненської та Закарпатської областей доставлятимуть філії компанії "Газмережі", що знаходиться в структурі "Нафтогазу".

Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз".

"Відповідні ліцензії сьогодні видала НКРЕКП. Безперебійна доставка газу здійснюватиметься для більш ніж півмільйона клієнтів", - зазначили в "Нафтогазі".

Водночас втрачають свою чинність ліцензії на розподіл газу, які були видані АТ "Рівнегаз" і АТ "Закарпатгаз".

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У цьому зв'язку в "Нафтогазі" наголосили, що особові рахунки та тарифи залишаться незмінними. Але реквізити для оплати будуть нові.

Детальну інформацію з питань розподілу та споживання газу можна отримати за телефонами:

066-300-2-888

098-300-2-888

093-300-2-888

Нагадуємо:

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Як пояснював глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, інтеграція облгазів під державні "Газмережі" – це був захід воєнного часу.

"Існувала олігархічна монополія відомого одіозного олігарха Дмитра Фірташа. І мова йшла не тільки про монополізацію, а про несанкціонований відбір газу завдяки цій моделі. І зрозуміло, що під час війни було прийняте рішення для забезпечення постачання і контролю за ресурсом. На сьогодні нами вже інтегровано 23 облгази. До кінця року ця цифра досягне 26", – сказав Чернишов.

ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") — українське підприємство, що входить до "Групи Нафтогаз". Засновником товариства є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України".