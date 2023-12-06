"Облгази Фірташа", якими тепер керує "Нафтогаз", відправлять на приватизацію

Майже три десятки газорозподільних компаній, що входили до так званої групи "облгазів Фірташа" і наразі підпорядковані державній компанії "Нафтогаз", будуть передані на приватизацію.

Про це повідомив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, передача під контроль держави указаних газорозподільних компаній - це був тимчасовий крок, необхідний в умовах воєнного часу.

"Інтеграція облгазів – це захід воєнного часу, давайте так сформулюємо. Коли дозволить ситуація, то облгази мають бути приватизовані на відкритих конкурсах", – сказав глава "Нафтогазу".

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Водночас він не став окреслювати часові рамки можливої приватизації.

"Приватизація - це не тільки питання бажання приватизувати. Це момент, коли держава в змозі це зробити й залучити інвесторів. А інвестори будуть в Україні тоді, коли країна буде реформована. Тому я вважаю, що на питання "коли?" відповідає не тільки Україна, а відповідає інвестиційний ринок, який зацікавлений в Україні", - зазначив Чернишов.

Він також повідомив, що група "Нафтогаз" майже завершила інтеграцію основних газорозподільних компаній. До кінця року, коли в управління держкомпанії передадуть ще три невеликі газорозподільні компанії, їх стане 26.

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"Існувала олігархічна монополія відомого одіозного олігарха Дмитра Фірташа. І мова йшла не тільки про монополізацію, а про несанкціонований відбір газу завдяки цій моделі. І зрозуміло, що під час війни було прийняте рішення для забезпечення постачання і контролю за ресурсом. На сьогодні нами вже інтегровано 23 облгази. До кінця року ця цифра досягне 26", – сказав Чернишов.

Він уточнив, що приєднані будуть "Коростишівгаз", "Тисменицягаз" та "Луганськгаз".

Нагадуємо:

Раніше до НАК "Нафтогаз України" увійшли АТ "Волиньгаз", АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Сумигаз", АТ "Тернопільгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Черкасигаз", АТ "Чернівцігаз".