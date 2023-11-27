У Фірташа забрали ще три облгази та передали "Нафтогазу"

Група Нафтогаз отримала додатково ще майже мільйон клієнтів: в управління державної компанії віддали ще три облгази Дмитра Фірташа.

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

Йдеться про "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз".

Таким чином "Нафтогаз" контролюватиме вже 22 газорозподільних підприємства. Всі вони належали Дмитру Фірташу.

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Сукупно "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз" обслуговують майже мільйон клієнтів.

Особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними.

Нагадуємо:

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У серпні 2023 року Служба безпеки України разом з Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомляли про викриття керівників трьох облгазів, підконтрольних компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, у корупційній діяльності. Зокрема, йшлося про "Волиньгаз".

Зазначалося, що голові правління "Волиньгазу" оголошено підозру за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше до НАК "Нафтогаз України" увійшли АТ "Волиньгаз", АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Черкасигаз".