"Ровногаз" и "Закарпатгаз" потеряли лицензию, газ населению будет доставлять компания "Нафтогаза"

С 1 января 2024 года газ жителям Ровенской и Закарпатской областей будут доставлять филиалы компании "Газсети", находящейся в структуре "Нафтогаза".

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз".

"Соответствующие лицензии сегодня выдала НКРЭКУ. Бесперебойная доставка газа будет осуществляться для более чем полумиллиона клиентов", - отметили в "Нафтогазе".

В то же время теряют свою силу лицензии на распределение газа, выданные АО "Ровногаз" и АО "Закарпатгаз".

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В этой связи в "Нафтогазе" отметили, что лицевые счета и тарифы останутся неизменными. Но реквизиты для оплаты будут новые.

Подробную информацию по вопросам распределения и потребления газа можно получить по телефонам:

066-300-2-888

098-300-2-888

093-300-2-888

Напоминаем:

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Как объяснял глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, интеграция облгазов под государственные "Газсети" - это была мера военного времени.

"Существовала олигархическая монополия известного одиозного олигарха Дмитрия Фирташа. И речь шла не только о монополизации, а о несанкционированном отборе газа благодаря этой модели. И понятно, что во время войны было принято решение для обеспечения поставок и контроля за ресурсом. На сегодня нами уже интегрировано 23 облгаза. До конца года эта цифра достигнет 26", - сказал Чернышов.

ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети") - украинское предприятие, входящее в "Группу Нафтогаз". Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".