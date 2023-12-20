Польщею не обмежуються. В УЗ розповіли про плани возити вантажівки залізницею

УЗ

"Укрзалізниця" вивчає результати тестового контрейлерного рейсу на Польщу, який відвіз заблоковані на автомобільному кордоні вантажівки майже до Кракову.

Про це очільник департаменту Укрзалізниці Олег Яковенко розповів у коментарі ЕП.

На початку грудня "Укрзалізниця" запустила тестовий рейс вантажівок, які відправили до Польщі залізницею в обхід заблокованих автомобільних пунктів пропуску. Такі перевезення називаються контрейлерними.

Цим рейсом замовники відправили дорожчі вантажі, які не могли простоювати в чергах на кордонах. Вони прямували від Скниліва, що на Львівщині, до Славкува у Польщі. Рух проходив широкою колією LHS протяжністю 400 км, якою володіє польська компанія PKP.

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"З одного боку, у нас є ці платформи (для контрейлерних перевезень – ЕП), вони були відремонтовані і ми готувались до розвитку такого бізнесу. З іншого боку, був поштовх від бізнесу під час блокування перевезень вантажними автомобілями на польскому кордоні", – розповідає Яковенко про те, як запускали перевезення вантажівок залізницею. "Тому це позитивний збіг обставин і часу".

Наразі головною проблемою є невідпрацьованість механізмів з обох боків, зокрема на митниці, та налагодження документообігу. В процесі тестової відправки ці механізми були відпрацьовані з поляками.

Чи продовжуватиме Укрзалізниця працювати з такими рейсами залежить від того, чи будуть вони економічно вигідними, і чи буде на них попит. Яковенко каже, що логістика тестового рейсу була досить коштовною, тож зараз УЗ працює над оптимізацією ціноутворення (тобто, здешевленням), і для цього працює з усіма дотичними сторонами.

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Ціна формується з двох складових – це частина перевезення УЗ і частина перевезення за кордоном (оплата тарифу за доступ до залізничної інфраструктури, локомотивну тягу в сусідній країні, термінальні роботи).

"Треба з’ясувати, де та точка, у якій це буде вигідно вантажовідправникам і залізниці. Аби і ми не втрачали гроші, і щоб для компаній ця ціна не була захмарна", – додає він.

Крім того, УЗ також планує запустити поїзди з Клайпеди і Каунасу (Литва) і вже провела успішне тестування на цьому напрямку. Водночас під час руху з Литви контейнери необхідно двічі переставляти з широкої колії (у Литві) на вузьку (у Польщі) і знову на широку (в Україні).

Щодо інших кордонів, каже Яковенко, щодня відбуваються консультації по різних напрямках. Вже відбулося тестове перевезення напівпричепу на маршруті Київ (Ліскі) – Чоп – термінал Білк (Будапешт) і в зворотному напрямку.

Разом із тим, запустити таке сполучення з Польщею було найлегше через наявність широкої колії. Наразі до УЗ постійно надходять запити від вантажовідправників, адже ринок побачив, що такі перевезення можуть працювати.

Він додає, що на збільшення кількості контрейлерних рейсів впливатимуть і точки, де можна завантажити автівки: "Наразі в Україні існує можливість завантажувати автомобілі на потяги на терміналах ЦТС Ліски зокрема в Києві та Скнилові, далі будемо дивитися, де ще можна робити точки завантаження".

"Я вважаю, що це не тільки історія на час війни. Уявіть собі - завантажити авто у Дніпрі на платформу, і далі водії відпочивають до певної точки, а не їдуть самі. А потім вже всередині Європи просто довозять "останні мілі",- каже посадовець УЗ. "Це найбільш сучасні, перспективні і екологічні види перевезень. Ми вважаємо що за цими видами перевезень майбутнє".

Зрештою, все вирішить економіка, підсумовує Яковенко. Якщо перевезення будуть вигідними і бізнесу, і УЗ, рейси будуть.