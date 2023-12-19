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"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"

Вівторок, 19 грудня 2023, 17:24 - Лія Ільченко

"Укрзалізниця" у святковий період додала вагони до шести поїздів найпопулярніших рейсів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони", - зазначили в "Укрзалізниці".

Вже на сьогодні в мобільному застосунку"Укрзалізниці" з'явилися додаткові місця вже з'являються на рейсах:

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  • 67/68 Київ - Варшава
  • 7/8 Чернівці - Київ
  • 88/87 Ковель - Запоріжжя
  • 98/97 Ковель-Київ
  • 194/193 Кривий Ріг - Ясіня
  • 192/91 Львів - Київ.

Крім того, у перший рейс запущено новий поїзд №143 Суми - Рахів.

Нагадуємо:

Раніше "Укрзалізниця" запустила сервіс замовлень квитків для військовослужбовців, який дозволяє придбати проїзний документ на потяг, навіть якщо квитки розкуплені.

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Економічна правда
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