"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
Вівторок, 19 грудня 2023, 17:24 -
"Укрзалізниця" у святковий період додала вагони до шести поїздів найпопулярніших рейсів.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони", - зазначили в "Укрзалізниці".
Вже на сьогодні в мобільному застосунку"Укрзалізниці" з'явилися додаткові місця вже з'являються на рейсах:
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- 67/68 Київ - Варшава
- 7/8 Чернівці - Київ
- 88/87 Ковель - Запоріжжя
- 98/97 Ковель-Київ
- 194/193 Кривий Ріг - Ясіня
- 192/91 Львів - Київ.
Крім того, у перший рейс запущено новий поїзд №143 Суми - Рахів.
Нагадуємо:
Раніше "Укрзалізниця" запустила сервіс замовлень квитків для військовослужбовців, який дозволяє придбати проїзний документ на потяг, навіть якщо квитки розкуплені.
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