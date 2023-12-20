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"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі

Середа, 20 грудня 2023, 15:41 - Лія Ільченко

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку щонайменше двох українських поїздів в напрямку польського Перемишля через сходження з рейок вантажного поїзда у Польщі.

Відповідне попередження "Укрзалізниці" оприлюднене о 15:26.

Зазначається, що затримка поїздів складе орієнтовно дві години.

"Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години", - йдеться в повідомленні.

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Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів:

  • 31 Запоріжжя - Перемишль;
  • 74 Перемишль - Харків.

"Укрзалізниця" також просить пасажирів харківського поїзда інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку компанії щодо необхідності стикування з іншими поїздами по території України.

Укрзалізниця Польща
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Економічна правда
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