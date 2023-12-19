"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень

АТ "Укрзалізниця" в рамках діджиталізації клієнтського сервісу впроваджує єдине цифрове вікно для роботи клієнтів з вантажних перевезень - "е.Портал УЗ-Карго".

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Запроваджуємо новий сервіс для вантажовласників, який значно спростить оперативну роботу та пришвидшить вирішення низки питань. "е.Портал УЗ-Карго" має широкий діапазон можливостей, від проведення спрощеної процедури укладання різних типів договорів, надання планів та замовлень на перевезення до обміну електронними документами та даними щодо послуг з організації перевезень, зокрема при вирішенні спірних питань", — розповів член правління компанії Вячеслав Єрьомін.

В УЗ наголосили, що "е.Портал УЗ-Карго" є більш сучасною та зручною альтернативою використання програмних продуктів "АС Клієнт-УЗ" та "МЕСПЛАН", робота яких буде припинена.

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Нова система дозволяє:

забезпечити обмін електронними документами та даними з клієнтами у сфері надання послуг з вантажних перевезень та пов’язаними з ними;

забезпечити єдине середовище опрацювання та оперативного зберігання електронних документів та даних клієнтів;

відстежити статус виконання перевезення.

А також дозволить провести оптимізацію людських та зменшення витратних ресурсів, мінімізувати час на пошук документів та їх проходження між перевізником та клієнтом та виведе на якісно новий рівень відносини між перевізником та клієнтом.

Ознайомитись із системою та підключитися можна за посиланням.

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Економічна правда