Польшей не ограничиваются. В УЗ рассказали о планах возить грузовики по железной дороге

УЗ

Укрзализныця изучает результаты тестового контрейлерного рейса на Польшу, который отвез заблокированные на автомобильной границе грузовики почти до Кракова.

Об этом глава департамента Укрзализныци Олег Яковенко рассказал в комментарии ЭП.

В начале декабря "Укрзализныця" запустила тестовый рейс грузовиков, которые отправили в Польшу по железной дороге в обход заблокированных автомобильных пунктов пропуска. Такие перевозки называются контрейлерными.

Этим рейсом заказчики отправили более дорогие грузы, которые не могли простаивать в очередях на границах. Они направлялись от Скнилива, что на Львовщине, в Славкув в Польше. Движение проходило по широкой колее LHS протяженностью 400 км, которой владеет польская компания PKP.

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"С одной стороны, у нас есть эти платформы (для контрейлерных перевозок - ЭП), они были отремонтированы и мы готовились к развитию такого бизнеса. С другой стороны, был толчок от бизнеса во время блокировки перевозок грузовыми автомобилями на польской границе", - рассказывает Яковенко о том, как запускали перевозки грузовиков по железной дороге. "Поэтому это положительное стечение обстоятельств и времени".

Сейчас главной проблемой является неотработанность механизмов с обеих сторон, в частности на таможне, и налаживание документооборота. В процессе тестовой отправки эти механизмы были отработаны с поляками.

Будет ли продолжать Укрзализныця работать с такими рейсами зависит от того, будут ли они экономически выгодными, и будет ли на них спрос. Яковенко говорит, что логистика тестового рейса была достаточно дорогой, поэтому сейчас УЗ работает над оптимизацией ценообразования (то есть, удешевлением), и для этого работает со всеми соприкасающимися сторонами.

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Цена формируется из двух составляющих - это часть перевозки УЗ и часть перевозки за рубежом (оплата тарифа за доступ к железнодорожной инфраструктуре, локомотивную тягу в соседней стране, терминальные работы).

"Надо выяснить, где та точка, в которой это будет выгодно грузоотправителям и железной дороге. Чтобы и мы не теряли деньги, и чтобы для компаний эта цена не была заоблачной", - добавляет он.

Кроме того, УЗ также планирует запустить поезда из Клайпеды и Каунаса (Литва) и уже провела успешное тестирование на этом направлении. В то же время при движении из Литвы контейнеры необходимо дважды переставлять с широкой колеи (в Литве) на узкую (в Польше) и снова на широкую (в Украине).

Относительно других границ, говорит Яковенко, ежедневно происходят консультации по разным направлениям. Уже состоялась тестовая перевозка полуприцепа на маршруте Киев (Лиски) - Чоп - терминал Билк (Будапешт) и в обратном направлении.

Вместе с тем, запустить такое сообщение с Польшей было легче всего из-за наличия широкой колеи. Сейчас в УЗ постоянно поступают запросы от грузоотправителей, ведь рынок увидел, что такие перевозки могут работать.

Он добавляет, что на увеличение количества контрейлерных рейсов будут влиять и точки, где можно загрузить машины: "Сейчас в Украине существует возможность загружать автомобили на поезда на терминалах ЦТС Лиски в частности в Киеве и Скнилове, дальше будем смотреть, где еще можно делать точки загрузки".

"Я считаю, что это не только история на время войны. Представьте себе - загрузить авто в Днепре на платформу, и дальше водители отдыхают до определенной точки, а не едут сами. А потом уже внутри Европы просто довозят "последние мили",- говорит чиновник УЗ. "Это наиболее современные, перспективные и экологические виды перевозок. Мы считаем, что за этими видами перевозок будущее".

В конце концов, все решит экономика, заключает Яковенко. Если перевозки будут выгодными и бизнесу, и УЗ, рейсы будут.