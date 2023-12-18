Родина Злочевського купила будівлю Kyiv Food Market 

ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

На початку 2023 року компанія Укемоті", яку пізніше офіційно записали на дочок Злочевського, придбала нерухомість, де розташовується популярний ресторан Kyiv Food Market.

Про це йдеться у статті УП "Як гроші Зло перемагають. Частина 2. Новий бізнес родини Злочевських".

Як заклад харчування "Маркет" належить рестораторам Алексу Куперу та Михайлу Бейліну. Але як нерухомість – це вже інший бізнес, ресторан її лише орендує. Сама будівля тривалий час була у власності компанії А Development Олексія Баранова. Він партнер і колишній менеджер відомого українського бізнесмена Василя Хмельницького, йдеться у статті.

"На початку 2023 року Баранов продав нерухомість, де розмістився Food Market. Це будівля на 1,8 тисячі квадратних метрів та дві ділянки загалом на 0,27 гектарів. Земля належить державі, але вона йде "в комплекті" до нерухомості. Усе це майно записали на ТОВ "Укемоті". Компанія, названа на честь японської богині їжі, на момент угоди була оформлена на, вочевидь, підставну киянку, яка не має жодного іншого бізнесу. Але вже навесні 2023 "Укемоті" офіційно стала власністю Анни й Каріни Злочевських", – сказано у статті УП.

Реклама:

Сума угоди публічно не оголошувалась. Співрозмовник УП у сфері нерухомості припускає, що ціна може стартувати від 2 тисяч доларів за квадратний метр, це ринкова вартість. Однак скільки міг коштувати конкретний "Ринок їжі" – залежить від його прибутковості.

"Але якщо орієнтуватись на названі 2 тисячі, то весь Food Market мав обійтись новим власникам у суму від 3,6 мільйона доларів. Це більше ніж половина сумнозвісного "рекордного хабара", який Злочевський хотів заплатити за повернення до спокійного життя в Україні", – йдеться у статті УП.

Десятки гектарів землі та десятки тисяч квадратних метрів корпусів "Арсеналу" у центрі столиці, які ще 15 років тому належали державі, протягом 2007–2017 років перевели в приватні руки.

Реклама:

Після перепродажів ця нерухомість опинилась у власності кількох відомих столичних девелоперів. Правоохоронці ще з 2017 року почали розслідувати, як "Арсенал" вивели з державної власності.

Більше читайте у статті "Як гроші Зло перемагають. Частина 2. Новий бізнес родини Злочевських".

Нагадуємо:

Що відомо про рекордний хабар НАБУ і САП у "справі Злочевського"

У червні 2020 року НАБУ і САП зірвали спробу передати керівництву антикорупційних органів рекордні 5 млн доларів за закриття справи, пов’язаної із видачею кредитів "Реал-банку" олігарха Курченка.

Ще 1 млн доларів мав піти посереднику-податківцю Ільяшенку. Посередниками у справі також були адвокат Кіча та екскерівниця одного з департаментів ДФС Мазурова. Передачу коштів організував ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський.

19 квітня Вищий антикорупційний суд з ініціативи НАБУ та САП дозволив зняти арешт із цих коштів. 5,95 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перераховано на потреби обороноздатності держави.

За останні три роки було декілька спроб вивести Злочевського з-під удару і залишити його навіть без судимості. Спершу залучали Печерський суд, через який намагалися забрати справу у НАБУ.

Потім через ВРП мстилися судді ВАКС, яка дозволила заочне розслідування щодо ексміністра. А далі вже сам ВАКС повертав обвинувальний акт, що могло б поховати провадження через сплив строків розслідування. Однак апеляція не дозволила цього зробити.

У результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки й судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових.

Читайте також: Що розповів у суді ключовий свідок у справі про $5 млн хабаря керівництву НАБУ та САП