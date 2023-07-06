Україна повернула у дохід держави 32 млн гривень, розкрадені в Мінекології при Януковичу

У дохід держави повернуто понад 32 млн грн збитків, завданих чиновниками Мінекології часів колишнього президента-утікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє НАБУ.

"19 червня 2023 року стороною захисту відшкодовано всю суму завданих збитків в сумі понад 32 млн грн (які зараховано на державний казначейський рахунок), а 4 липня 2023 року справу скеровано до суду", – поінформували у НАБУ.

За даними слідства, у 2011-2012 роках Мінприроди закупило послуги програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього середовища з використанням технологій дистанційного зондування Землі.

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Однак таке програмне забезпечення фактично не розроблялося, а його функціонал виконувався іншими ліцензійними готовими програмними продуктами із суттєво нижчою вартістю.

У лютому 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику міністра – керівнику апарату Міністерства екології та природних ресурсів України 2010-2013 років, а також двом громадянам Австрії, яким додатково інкриміновано відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.

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2 лютого НАБУ заочно повідомило про підозру ексзаступнику міністра екології. Слідство встановило, що у 2011 році Мінприроди оголосило переможцем у тендері на розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природного середовища заздалегідь визначену австрійську компанію. Відомство уклало з нею договір на суму 41,15 млн грн.



Однак, переможець не був здатний і взагалі не планував надавати ці послуги. Натомість за допомогою радників тодішнього міністра екології та природних ресурсів залучили низку підрядників, які й стали реальними виконавцями тендеру. За це вони одержали лише близько 20% від суми тендеру. Решту отриманих від міністерства коштів 32,048 млн грн упродовж 2012 року учасники схеми вивели.

Гроші перевели на рахунки інших компаній-нерезидентів на підставі фіктивних документів про нібито розроблене програмне забезпечення, яке насправді не розроблялося та не постачалося, а його функціонал виконувався частиною програмного забезпечення, яке було поставлене реальним виконавцями проєкт.



У березні стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів України Дмитра Мормула, якого підозрюють у заволодінні понад 32 млн грн при закупівлі послуг із дистанційного зондування Землі.

У 2011-2012 роках Мінприроди очолював Микола Злочевський.

У жовтні 2021 року НАБУ і САП завершили спецрозслідування стосовно Злочевського, якого підозрюють в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.

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