Семья Злочевского купила здание Kyiv Food Market

ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

В начале 2023 года компания "Укемоти", которую позже официально записали на дочерей Злочевского, приобрела недвижимость, где располагается популярный ресторан Kyiv Food Market.

Об этом говорится в статье УП "Как деньги Зло побеждают. Часть 2. Новый бизнес семьи Злочевских.

Как заведение питания "Маркет" принадлежит рестораторам Алексу Куперу и Михаилу Бейлину. Но как недвижимость – это уже другой бизнес, ресторан его только арендует. Само здание долгое время находилось в собственности компании А Development Алексея Баранова. Он партнер и бывший менеджер известного украинского бизнесмена Василия Хмельницкого, говорится в статье.

"В начале 2023 года Баранов продал недвижимость, где разместился Food Market. Это здание на 1,8 тысячи квадратных метров и два участка в общей сложности на 0,27 гектаров. Земля принадлежит государству, но она идет "в комплекте" к недвижимости. Все это имущество записали на ООО "Укемот". Компания, названная в честь японской богини еды, на момент сделки была оформлена на, очевидно, подставную киевлянку, не имеющую никакого другого бизнеса. Но уже весной 2023 года "Укемоти" официально стала собственностью Анны и Карины Злочевских", – сказано в статье УП.

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Сумма сделки публично не объявлялась. Собеседник УП в сфере недвижимости предполагает, что цена может стартовать от 2 тысяч долларов за квадратный метр, это рыночная стоимость. Однако сколько мог стоить конкретный "Рынок пищи" – зависит от его доходности.

"Но если ориентироваться на названные 2 тысячи, то весь Food Market должен обойтись новым владельцам в сумму от 3,6 миллиона долларов. Это больше половины печально известной "рекордной взятки", которую Злочевский хотел заплатить за возвращение к спокойной жизни в Украине", – говорится в статье УП.

Десятки гектаров земли и десятки тысяч квадратных метров корпусов "Арсенала" в центре столицы, которые еще 15 лет назад принадлежали государству, в течение 2007-2017 годов перевели в частные руки.

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После перепродаж эта недвижимость оказалась в собственности нескольких известных столичных девелоперов. Правоохранители с 2017 года начали расследовать, как "Арсенал" вывели из государственной собственности.

Больше читайте в статье "Как деньги Зло побеждают. Часть 2. Новый бизнес семьи Злочевских".

Напоминаем:

Что известно о рекордной взятке НАБУ и САП по "делу Злочевского"

В июне 2020 года НАБУ и САП сорвали попытку передать руководству антикоррупционных органов рекордные 5 млн долларов за закрытие дела, связанного с выдачей кредитов "Реал-банка" олигарха Курченко.

Еще 1 млн долларов должен был пойти посреднику-налоговику Ильяшенко. Посредниками в деле также были адвокат Кича и экс-руководитель одного из департаментов ГФС Мазурова. Передачу средств организовал экс-министр экологии времен Януковича Николай Злочевский.

19 апреля Высший антикоррупционный суд по инициативе НАБУ и САП позволил снять арест с этих средств. 5,95 млн долл. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

За последние три года было несколько попыток вывести Злочевского из-под удара и оставить его даже без судимости. Сначала привлекали Печерский суд, через который пытались забрать дело у НАБУ.

Затем через ВСП мстили судье ВАКС, которая позволила заочное расследование в отношении экс-министра. А дальше уже сам ВАКС возвращал обвинительный акт, что могло бы похоронить производство из-за истечения сроков расследования. Однако апелляция не позволила этого сделать.

В результате все обвиняемые получили обвинительные приговоры и судимости, но никто не сел в тюрьму. В то же время дело принесло около 1 млрд грн на нужды военных.

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