Всі розділи
Укр / Рус

У "Чорну п’ятницю" клієнти Приватбанку витратили 2,5 мільярди – що купували найбільше

Середа, 29 листопада 2023, 11:07 - Анастасія Дячкіна

Цього року за підсумками традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів Приватбанку майже 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд грн. 

Про це розповіли у Приватбанку. 

Там уточнили, що це більше, ніж у звичайні дні на 22%. 

Загалом на тиждень розпродажів українці через cashless мережу Приватбанку зробили 49 млн покупок на 15,3 млрд грн. Найчастіше українці купували зі знижками: 

Реклама:
  • одяг та взуття – 1,6 млн покупок на 282 млн грн;
  • смартфони та комп'ютери – 560 тис покупок на 281 млн. 

Кількість покупок у розстрочку Приватбанку в інтернет магазинах – 36,7 тис – перевищила кількість покупок в кредит в традиційних офлайн магазинах (34,7 тис). За допомогою сервісу ПриватБанку "Оплати частинами" за тиждень розпродажів оформлено 71,5 тисяч покупок більше ніж на 1 млрд грн. 

Найчастіше у розстрочку купували смартфони, іншу електроніку та побутову техніку, а середня вартість покупки у розстрочку – 14 тис грн.

Читайте також: "Чорна п'ятниця" для бюджету: як торгові мережі зменшують податки за допомогою електронних книг

Реклама:

Чорна п'ятниця чорних маркетологів

Економічна правда 

Приватбанк ритейл
Реклама:
Матеріали за темою
ПриватБанк не повернуть Боголюбову: суд підтвердив законність націоналізації 27 листопада 2023, 13:15
Приватбанк почав приймати значно зношену або пошкоджену валюту на інкасо 23 листопада 2023, 15:37
Приватбанк запустив "антишахрайський" сервіс у онлайн-банкінгу 21 листопада 2023, 12:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті