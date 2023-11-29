У "Чорну п’ятницю" клієнти Приватбанку витратили 2,5 мільярди – що купували найбільше
Цього року за підсумками традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів Приватбанку майже 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд грн.
Про це розповіли у Приватбанку.
Там уточнили, що це більше, ніж у звичайні дні на 22%.
Загалом на тиждень розпродажів українці через cashless мережу Приватбанку зробили 49 млн покупок на 15,3 млрд грн. Найчастіше українці купували зі знижками:
- одяг та взуття – 1,6 млн покупок на 282 млн грн;
- смартфони та комп'ютери – 560 тис покупок на 281 млн.
Кількість покупок у розстрочку Приватбанку в інтернет магазинах – 36,7 тис – перевищила кількість покупок в кредит в традиційних офлайн магазинах (34,7 тис). За допомогою сервісу ПриватБанку "Оплати частинами" за тиждень розпродажів оформлено 71,5 тисяч покупок більше ніж на 1 млрд грн.
Найчастіше у розстрочку купували смартфони, іншу електроніку та побутову техніку, а середня вартість покупки у розстрочку – 14 тис грн.
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Чорна п'ятниця чорних маркетологів
Економічна правда