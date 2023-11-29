В "Черную пятницу" клиенты Приватбанка потратили 2,5 миллиарда – что покупали чаще всего

В этом году по итогам традиционного дня распродаж "Черной пятницы" 24 ноября украинцы оплатили через сеть торговых терминалов Приватбанка почти 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд грн.

Об этом рассказали в ПриватБанке.

Там уточнили, что это больше чем в обычные дни на 22%.

Всего за неделю распродаж украинцы через cashless сеть ПриватБанка совершили 49 млн покупок на 15,3 млрд грн. Чаще украинцы покупали со скидками:

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одежда и обувь – 1,6 млн покупок на 282 млн грн;

смартфоны и компьютеры – 560 тыс покупок на 281 млн.

Количество покупок в рассрочку Приватбанка в интернет магазинах – 36,7 тыс – превысило количество покупок в кредит в традиционных оффлайн магазинах (34,7 тыс). С помощью сервиса ПриватБанка "Оплаты частями" за неделю распродаж оформлено 71,5 тысячи покупок более чем на 1 млрд грн.

Чаще всего в рассрочку покупали смартфоны, другую электронику и бытовую технику, а средняя стоимость покупки в рассрочку – 14 тыс грн.

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Черная пятница черных маркетологов

Экономическая правда