Приватбанк почав приймати значно зношену або пошкоджену валюту на інкасо

Державний Приватбанк запустив послугу з приймання валюти на інкасо. Така операція вже місяць доступна у Дніпрі в рамках пілотного проєкту.

Про це ЕП розповіли у пресслужбі Приватбанку.

Умови операції інкасо в цій установі такі: комісія становить 10%, суму зараховують на валютну картку клієнта (достатньо оформити віртуальну картку).

У банку уточнили, що наразі приймають на інкасо лише долари та євро.

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До кінця року приймання валюти на інкасо зроблять доступною в усіх відділеннях Приватбанку по Україні.

Більше про обмін старих та зношених банкнот читайте у статті: Долари 1996 року, зношені та пошкоджені купюри: яку валюту мають право обміняти українці

Нагадаємо:

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З 20 червня ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.

Приват призупиняв прийом долара та євро у своїх терміналах з 29 травня.