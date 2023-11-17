Правоохоронці попередили розтрату 2 мільйонів підприємством Групи Нафтогаз
П'ятниця, 17 листопада 2023, 15:19 -
Аналітики столичного управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату близько 2 млн грн державних коштів під час закупівлі насосів та компресорів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що тендер оголосила одна з держкомпаній, яка входить до групи компаній "Нафтогаз".
За результатами аналізу тендерної пропозиції аналітики встановили, що переможець торгів надав завідомо неправдиву інформацію. Зокрема щодо свого досвіду у постачанні обладнання аналогічного предмету закупівлі.
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На підставі виявлених ризиків замовнику рекомендували відхилити тендерну пропозицію. Службові особи держкомпанії переглянули умови і процедуру проведення закупівлі та скасували її.
Економічна правда
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