Правоохоронці попередили розтрату 2 мільйонів підприємством Групи Нафтогаз

Аналітики столичного управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату близько 2 млн грн державних коштів під час закупівлі насосів та компресорів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що тендер оголосила одна з держкомпаній, яка входить до групи компаній "Нафтогаз".

За результатами аналізу тендерної пропозиції аналітики встановили, що переможець торгів надав завідомо неправдиву інформацію. Зокрема щодо свого досвіду у постачанні обладнання аналогічного предмету закупівлі.

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На підставі виявлених ризиків замовнику рекомендували відхилити тендерну пропозицію. Службові особи держкомпанії переглянули умови і процедуру проведення закупівлі та скасували її.

Економічна правда