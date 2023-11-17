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Правоохоронці попередили розтрату 2 мільйонів підприємством Групи Нафтогаз

П'ятниця, 17 листопада 2023, 15:19 - Анастасія Жарикова

Аналітики столичного управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату близько 2 млн грн державних коштів під час закупівлі насосів та компресорів. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що тендер оголосила одна з держкомпаній, яка входить до групи компаній "Нафтогаз". 

За результатами аналізу тендерної пропозиції аналітики встановили, що переможець торгів надав завідомо неправдиву інформацію. Зокрема щодо свого досвіду у постачанні обладнання аналогічного предмету закупівлі.

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На підставі виявлених ризиків замовнику рекомендували відхилити тендерну пропозицію. Службові особи держкомпанії переглянули умови і процедуру проведення закупівлі та скасували її.

Економічна правда

БЕБ Нафтогаз
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