Правоохоронці розшукали активи чинного нардепа та одного з найбагатших підприємців України

АРМА виявило активи двох осіб, які причетні до протиправної діяльності українських суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах - чинного народного депутата та особи зі списку топ-100 найбагатших підприємців України.

Пошук активів здійснювався на виконання запиту Бюро економічної безпеки, повідомляє АРМА.

Досудове розслідування встановило, що один з народних депутатів IX скликання, перебуваючи у змові з посадовими особами суб’єктів господарювання та особою, яка входять до списку ТОП-100 найбагатших бізнесменів України, налагодив нелегальну схему особистого збагачення фігурантів кримінального провадження.

Зазначені особи, зловживаючи службовим становищем, через укладання фіктивних договорів на поставку продукції та надання послуг вчинили дії, які призвели до розтрати майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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"Опрацьовуючи отриманий запит за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, працівники АРМА зібрали та проаналізували інформацію щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також наявності у їх власності інших активів", - прокоментував заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Співробітники Управління виявлення та розшуку активів Агентства знайшли наступне:

частки у статутному капіталі на загальну суму – 27 777 925 грн;

житлова нерухомість площею понад 400 кв. м;

дороговартісна зброя (іноземні карабіни та рушниці) – 6 одиниць;

майнові права інтелектуальної власності – 1.

"Отримані дані АРМА спрямувало до БЕБ для вжиття відповідних заходів, зокрема, накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації у дохід держави", - йдеться в повідомленні.

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Прізвища фігурантів АРМА не повідомило.