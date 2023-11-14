Справа Полтавського ГЗК Жеваго: голові правління Лотоусу подвоїли розмір застави

Шевченківського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК у вигляді застави у розмірі майже 800 мільйонів гривень. Раніше заставу було зменшено з майже мільярда до 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Бюро підозрюють посадовця в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.

Зазначається, що у період з 2018 по 2021 роки голова правління Полтавського ГЗК за попередньою змовою з бухгалтерами у податкових деклараціях підприємства відображав обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів.

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"Таким чином сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд було занижено на майже 2,2 млрд грн", - додали в БЕБ.

ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником істотної частки якої є екснардеп Костянтин Жеваго.

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Печерський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК Віктору Лотоусу у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 999 млн 991 тис грн.

30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив заставу для Лотоуса більше ніж удвічі – до 400 млн грн

Слідство встановило, що службові особи Полтавського ГЗК налагодили незаконну "схему" з використання корисних копалин на 157 млрд грн.

У Ferrexpo заявили, що сплатять заставу за голову правління Полтавського ГЗК групи Віктора Лотоуса.

Цього ж дня Детективи Бюро економічної безпеки оголосили другу підозру голові правління Полтавського ГЗК групи Ferrexpo в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.