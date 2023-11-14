Справа Полтавського ГЗК Жеваго: голові правління Лотоусу подвоїли розмір застави
Шевченківського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК у вигляді застави у розмірі майже 800 мільйонів гривень. Раніше заставу було зменшено з майже мільярда до 400 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи Бюро підозрюють посадовця в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.
Зазначається, що у період з 2018 по 2021 роки голова правління Полтавського ГЗК за попередньою змовою з бухгалтерами у податкових деклараціях підприємства відображав обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів.
"Таким чином сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд було занижено на майже 2,2 млрд грн", - додали в БЕБ.
ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником істотної частки якої є екснардеп Костянтин Жеваго.
Нагадуємо:
Печерський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК Віктору Лотоусу у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 999 млн 991 тис грн.
30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив заставу для Лотоуса більше ніж удвічі – до 400 млн грн
Слідство встановило, що службові особи Полтавського ГЗК налагодили незаконну "схему" з використання корисних копалин на 157 млрд грн.
У Ferrexpo заявили, що сплатять заставу за голову правління Полтавського ГЗК групи Віктора Лотоуса.
Цього ж дня Детективи Бюро економічної безпеки оголосили другу підозру голові правління Полтавського ГЗК групи Ferrexpo в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.