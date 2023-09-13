Польща втрачає українських біженців, вони їдуть до Німеччини – дослідження

З серпня 2022 року кількість зареєстрованих українських біженців у Польщі зменшилася на понад 350 тисяч. осіб, в той час, як в Німеччині – зросла на понад 410 тис.

Це показало дослідження "Нові тенденції міграції українських біженців", проведене міграційною платформою EWL.

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тисяч.

"Це означає, що з серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася на понад 350 тисяч. осіб, а в Німеччині – зросла на понад 410 тис. в той самий час", - зазначається в дослідженні.

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Наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

"Але Польща ще може за них поборотися" – зазначають дослідники.

Дослідження показує, що на рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше вплинув соціальний фактор – наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%).

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На думку його авторів, це збігається з попередньою тенденцією економічної міграції громадян України, де рекомендації друзів були головним чинником вибору країни проживання з економічною метою.

Важливу роль відіграли й матеріальні питання, а саме привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%), можливість накопичення більших заощаджень (38%) та пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%).

Загалом було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, отримали статус тимчасового захисту у Польщі, а потім виїхали до Німеччини.

Нагадуємо:

Міграційна платформа EWL займається працевлаштуванням іноземців, у тому числі громадян України, у країнах ЄС – Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві тощо.

З 2018 року разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету EWL проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС.