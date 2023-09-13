Польша теряет украинских беженцев, они едут в Германию - исследование

С августа 2022 года количество зарегистрированных украинских беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч. человек, в то время, как в Германии - выросло более чем на 410 тыс.

Это показало исследование "Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенное миграционной платформой EWL.

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 миллиона граждан Украины, тогда как в Польше их было почти 975 тысяч.

"Это означает, что с августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч человек, а в Германии - выросло более чем на 410 тыс. в то же время", - отмечается в исследовании.

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Наличие друзей и знакомых в Германии, высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы оставляют Польшу и едут в Германию.

"Но Польша еще может за них побороться" - отмечают исследователи.

Исследование показывает, что на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего повлиял социальный фактор - наличие друзей и знакомых в Германии (43%).

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По мнению его авторов, это совпадает с предыдущей тенденцией экономической миграции граждан Украины, где рекомендации друзей были главным фактором выбора страны проживания с экономической целью.

Важную роль сыграли и материальные вопросы, а именно привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Всего было опрошено 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, получили статус временной защиты в Польше, а затем выехали в Германию.

Напоминаем:

Миграционная платформа EWL занимается трудоустройством иностранцев, в том числе граждан Украины, в странах ЕС - Польше, Чехии, Румынии, Германии, Нидерландах, Литве и др.

С 2018 года вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета EWL проводит социологические исследования среди иностранцев, которые трудоустроились в странах ЕС.