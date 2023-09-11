Польща заблокує експорт українського зерна, якщо Єврокомісія не продовжить ембарго

У випадку, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт українського зерна, Польща самостійно прийме відповідне рішення.

Про це заявив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда в етері Польського радіо.

"Ми не можемо собі дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі одразу після збору врожаю. Польські фермери є пріоритетом. Саме вони повинні продавати польське зерно і отримувати за нього розумну ціну. Якщо не буде рішення з боку ЄС про продовження експортного ембарго на українське зерно, то буде рішення з польського боку", - сказав міністр.

Буда підкреслив, що відповідне рішення стосуватиметься тільки експорту до Польщі.

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"Якщо хтось хоче проїхати через Польщу, завантажити зерно на кораблі і експортувати його, немає і не буде жодних проблем", – наголосив міністр.

Заборона ЄС на імпорт зерна з України до п'яти сусідніх країн діє з 2 травня і має закінчитись 15 вересня. Наразі в ЄС ведуться переговори про продовження ембарго.

Буда додав, що польський уряд не може дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі одразу після збору врожаю, оскільки місцеві фермери є пріоритетом, і саме вони повинні продавати своє зерно і отримувати за нього розумну ціну.

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"Якщо не буде рішення Єврокомісії про продовження експортного ембарго, то рішення прийме Польща. Від мене залежить, чи видам я відповідне розпорядження, чи заблокую імпорт до Польщі. Я без вагань скористаюся цим інструментом ще цього тижня, в п'ятницю або суботу. Проект розпорядження вже готується", підсумував міністр.

Нагадаємо:

В МЗС Польщі назвали можливу скаргу України до Світової організації торгівлі через ситуацію із забороною імпорту зерна елементом тиску, який не буде ефективним.

Країни ЄС продовжують пошуки рішення, яке задовольнило би країни-сусідки України і дозволило б далі допомагати Україні експортувати зернові в умовах, коли шлях через Чорне море майже перекритий через російську блокаду.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

За інформацією ЗМІ, більшість країн ЄС проти продовження заборони агроімпорту з України.