У ЄС показали, як знизили залежність від російських енергоресурсів

Імпорт російської нафти до країн ЄС знизився на 90% порівняно з обсягами до початку повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікувала Єврокомісія.

Доданий графік від Євростату, статистичного відомства ЄС, демонструє, як після 2019 року поступово знижувався імпорт російської нафти та нафтопродуктів, та як цей процес різко прискорився після відкритого нападу РФ на Україну.

We are getting rid of Russian fossil fuels.



In March, EU oil imports from Russia fell by 90% compared to the 2019-2022 average.



EU sanctions against Russia and the G7 price cap on Russian petrol and related products are delivering results.

#REPowerEU pic.twitter.com/g6HAzdBqSy