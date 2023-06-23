На кордоні України та ЄС модернізують сім пунктів пропуску: коштами допоможе Єврокомісія

На кордоні України та країн Євросоюзу модернізують сім пунктів пропуску, половину коштів на програму виділить Єврокомісія.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Програмою "Механізм "Сполучення Європи" (CEF) передбачається модернізувати автомобільні та залізничні пункти пропуску, під’їздні шляхи, майданчики для паркування вантажівок. Також планується закупити обладнання для митного та прикордонного контролю.

Проєкти розбудови розроблялись спільно з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною. 50% коштів мають виділити держави-автори проєктів, інші 50% – Єврокомісія.

У рамках програми планують охопити такі пункти пропуску:

"Ягодин – Дорогуськ"

"Краківець – Корчова"

"Мостиська ІІ – Медика"

"Порубне – Сірет"

"Вадул-Сірет – Дорнешті"

"Бережанка – Лужанка"

"Захонь – Чоп"

"Пріоритет Мінвідновлення – збільшити пропускну здатність пунктів перетину кордону. Це важливо для розвитку експортної логістики та оптимізації транспортних потоків.

Загальна вартість схвалених Єврокомісією проєктів – понад 200 млн. євро. Вже працюємо над розробкою нових заявок на наступний рік. Фокус уваги – також на розбудові прикордонної інфраструктури", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Читайте також: Розбудова кордону йде повним ходом. Як Україна нарощує експорт суходолом