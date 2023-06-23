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ЄС закрив свої порти для суден, які здійснюють перевалку нафти РФ з порушенням стелі цін

П'ятниця, 23 червня 2023, 18:33

ЄС у своєму 11-му пакеті санкцій заборонив доступ до європейських портів танкерів, які здійснюють перевалку російської нафти ship-to-ship (із судна на судно), підозрюваних у порушенні умови price cap (цінова стеля), запровадженої країнами G7 та Євросоюзом.

Про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Аналогічну заборону застосовуватимуть, якщо у компетентних органів є вагомі причини підозрювати, що капітани незаконно втручаються, вимикають або в інший спосіб виводять із ладу навігаційну систему під час транспортування російської нафти і нафтопродуктів, порушуючи міжнародні угоди, правила і стандарти.

Згідно з офіційно опублікованим документом, "доступ до портів і шлюзів ЄС забороняється з 24 липня 2023 року для будь-якого судна, що здійснює перевалку ship-to-ship у будь-якій точці рейсу в напрямку порту або шлюзу ЄС, якщо компетентні органи мають вагому причину підозрювати це судно в порушенні заборон (на імпорт російських нафти та нафтопродуктів до ЄС, а також порушенні умови цінової стелі (price cap))".

Компетентний орган має забороняти доступ, якщо судно не повідомляє про це принаймні за 48 годин до здійснення операції ship-to-ship, що відбувається у виключній економічній зоні держави-члена ЄС або в межах 12 морських миль від вихідної лінії її узбережжя.

Вимога про заборону, якщо судно вимикає транспондери, також стосується тих, хто виконує рейс у напрямку країни ЄС, і якщо судно порушує заборону на імпорт російських нафти та нафтопродуктів і умову price cap.

Заборони на захід до портів не застосовуються, якщо судно шукає порятунку, у разі аварії або з міркувань безпеки чи порятунку життя на морі. Також влада може дозволити доступ до портів ЄС, якщо вважатиме, що він необхідний у гуманітарних цілях.

Якщо компетентні органи відмовляють у заході судна до своїх портів, вони мають негайно поінформувати інші держави-члени ЄС, а також Єврокомісію.

Для цілей відстеження заборони влада має використовувати на додаток до будь-якої національної системи інтегровану морську інформацію, доступну на платформі SafeSeaNet.

Нагадуємо:

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн, після чого обсяги доходу Росії від продажу нафти почали падати. 

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