В ЕС показали, как снизили зависимость от российских энергоресурсов

Импорт российской нефти в страны ЕС снизился на 90% по сравнению с объемами до начала полномасштабной войны.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовала Еврокомиссия.

Прилагаемый график от Евростата, статистического ведомства ЕС, демонстрирует, как после 2019 года постепенно снижался импорт российской нефти и нефтепродуктов, и как этот процесс резко ускорился после открытого нападения РФ на Украину.

