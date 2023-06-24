В ЕС показали, как снизили зависимость от российских энергоресурсов

Импорт российской нефти в страны ЕС снизился на 90% по сравнению с объемами до начала полномасштабной войны.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовала Еврокомиссия.

Прилагаемый график от Евростата, статистического ведомства ЕС, демонстрирует, как после 2019 года постепенно снижался импорт российской нефти и нефтепродуктов, и как этот процесс резко ускорился после открытого нападения РФ на Украину.

We are getting rid of Russian fossil fuels.



In March, EU oil imports from Russia fell by 90% compared to the 2019-2022 average.



EU sanctions against Russia and the G7 price cap on Russian petrol and related products are delivering results.

#REPowerEU pic.twitter.com/g6HAzdBqSy June 24, 2023

"По состоянию на март импорт нефти из России в ЕС снизился на 90%, если сравнивать со средними объемами 2019-2022 годов. Санкции ЕС против России и предельная цена на российскую нефть и связанные продукты, установленная G7, демонстрируют результаты", – отметили в Еврокомиссии.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Среди прочего, он предусматривает запрет заходить в порты и шлюзы ЕС судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти или нефти, купленной по цене выше предельной.

Также завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставкам сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода "Дружба". В то же время, этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.

Европейская правда