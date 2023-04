Місія Juice до Юпітера стартувала із малюнком української дівчинки на борту

Європейське космічне агентство (ESA) запустило свою першу за 12 років місію до Юпітеру - малюнок української дівчинки прикрасив ракету ARIANE 5 з апаратом Juice.

Про це повідомляють ESA та Sky News.

Повіломляється, що до найбільшої планети Сонячної системи летить автоматична міжпланетна станція Juice, яка має досягти Юпітеру до 2031 року.

Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE 👍 pic.twitter.com/1YCuYhPr2h