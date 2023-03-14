У Казахстані заарештували майно російського оператора космодрому Байконур

У Казахстані заарештували майно головного оператора російських космодромів - Центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури (ЦЕНКІ).

Про це 7 березня повідомило місцеве видання KZ24, а через тиждень, 14 березня, інформацію підтвердив міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану Багдат Мусін.

За словами міністра, за рішенням суду Міжнародного фінансового центру "Астана" з російського ЦЕНКІ стягнуть понад 13 млрд 684,5 млн тенге (близько 30 млн дол) на користь АТ "Спільне казахстансько-російське підприємство "Байтерек".

Міністр додав, що майно компанії заарештовано, керівництво ЦЕНКІ перебуває в Казахстані, з ним тривають переговори.

"Були певні судові процеси. Це два підприємства. З одного боку - АТ "СП Байтерек", а з іншого боку - АТ "ЦЕНКІ". У них були судові процеси в арбітражному суді МФЦА, за підсумками якого МФЦА певне рішення винесло.

У підсумку судовий виконавець виконує дії, які він зобов'язаний робити за законом РК. Це не стосується майна всього комплексу Байконур, це стосується ЦЕНКІ, його майна на території РК", - пояснив Мусін.

За даними ЗМІ, судовий процес пов'язаний із невиконанням умов контракту на розробку ескізного проєкту комплексу "Байтерек", який російське підприємство отримало від СП. У рамках контракту підприємство "Роскосмосу" мало, зокрема, провести оцінку впливу на навколишнє середовище, але не зробило цього.

У результаті "Байтерек" звернулася до суду з вимогою стягнути з ЦЕНКІ її фактичну вартість.

Зазначається, що суд задовольнив позов ще в листопаді 2022 року, повідомлення про справу ЦЕНКІ отримало в січні 2023-го.

"Оскільки російське підприємство, вочевидь, не стало виплачувати суму стягнення добровільно, у межах виконавчого провадження його майно в Казахстані заарештували", - пише видання.

Так, за даними KZ24, ЦЕНКІ заборонили виводити матеріальні цінності та активи з країни, а її керівнику заборонено залишати територію Казахстану.

Спільне казахстансько-російське підприємство "Байтерек" створили у 2005 році для спільної програми освоєння космосу.

Економічна правда