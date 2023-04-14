Миссия Juice к Юпитеру стартовала с рисунком украинской девочки на борту

Европейское космическое агентство (ESA) запустило свою первую за 12 лет миссию к Юпитеру - рисунок украинской девочки украсил ракету ARIANE 5 с аппаратом Juice.

Об этом сообщают ESA и Sky News.

Сообщается, что к самой большой планете Солнечной системы летит автоматическая межпланетная станция Juice, которая должна достичь Юпитера до 2031 года.

При этом аппарат должен преодолеть почти 600 миллионов километров. По плану станция должна изучить три из четырех крупнейших спутников Юпитера - Европу, Каллисто и Ганимеда.

Космический корабль создала компания Airbus, он расположен в носовом конусе ракеты-носителя Ariane 5.

Как пишет Sky News, рисунок украинской девушки Ярины Закалюжной украсил ракету Juice, направляющуюся к Юпитеру. Его выбрали по результатам конкурса.

все фото: ESA

"Это волнующий день для космических энтузиастов, а также для Ярины Закалюжной, молодой девушки из Украины, чей рисунок размещен на ракете.

Инженер Juice Мануэла Барони высоко оценила "милый, веселый и настоящий" рисунок, который размещен на носу ракеты", - пишет издание.

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Экономическая правда