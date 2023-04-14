Миссия Juice к Юпитеру стартовала с рисунком украинской девочки на борту
Европейское космическое агентство (ESA) запустило свою первую за 12 лет миссию к Юпитеру - рисунок украинской девочки украсил ракету ARIANE 5 с аппаратом Juice.
Об этом сообщают ESA и Sky News.
Сообщается, что к самой большой планете Солнечной системы летит автоматическая межпланетная станция Juice, которая должна достичь Юпитера до 2031 года.
Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE 👍 pic.twitter.com/1YCuYhPr2h— ESA (@esa) April 14, 2023
При этом аппарат должен преодолеть почти 600 миллионов километров. По плану станция должна изучить три из четырех крупнейших спутников Юпитера - Европу, Каллисто и Ганимеда.
Космический корабль создала компания Airbus, он расположен в носовом конусе ракеты-носителя Ariane 5.
Как пишет Sky News, рисунок украинской девушки Ярины Закалюжной украсил ракету Juice, направляющуюся к Юпитеру. Его выбрали по результатам конкурса.
"Это волнующий день для космических энтузиастов, а также для Ярины Закалюжной, молодой девушки из Украины, чей рисунок размещен на ракете.
Инженер Juice Мануэла Барони высоко оценила "милый, веселый и настоящий" рисунок, который размещен на носу ракеты", - пишет издание.
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Экономическая правда