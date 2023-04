Миссия Juice к Юпитеру стартовала с рисунком украинской девочки на борту

Европейское космическое агентство (ESA) запустило свою первую за 12 лет миссию к Юпитеру - рисунок украинской девочки украсил ракету ARIANE 5 с аппаратом Juice.

Об этом сообщают ESA и Sky News.

Сообщается, что к самой большой планете Солнечной системы летит автоматическая межпланетная станция Juice, которая должна достичь Юпитера до 2031 года.

Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE 👍 pic.twitter.com/1YCuYhPr2h